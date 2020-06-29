Bisikletli polislerden oluşan

AA

Özel kıyafetli ve bisikletli Martı Timi, vatandaşların yoğun olduğu İsmet Paşa Caddesi ve Atapark'ta görev yapıyor.Vatandaşla polisin daha içe içe olmasını sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen ekip, vatandaşların da ilgisini çekiyor.Martı Timi'nde görev alan polis memuru Hakan Cankurtaran, vatandaşların tepkisinin oldukça olumlu olduğunu söyledi.Cankurtaran, "Vatandaşlarımız ilk etapta bizi görünce şaşırıyor. Bize çok fazla sevgi ve saygı gösteriyorlar. Özellikle çocuklar çok sevdi bizi. Özellikle bisiklet kullanan çocuklar bizimle sohbet ediyor. Şu an tepkiler olumlu yönde, inşallah bu şekilde devam eder." dedi.Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ramazan Ay, "Bisikletli polis timlerimiz, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi, suçun işlenmeden önlenmesi, daha etkin ve verimli mücadele edilmesi amacıyla motorize ekiplerin giremediği park ve bahçelerde, araç trafiğine kapalı merkezi yerlerde görev yapmak amacıyla kurulmuştur." diye konuştu.