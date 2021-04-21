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Bitcoin haftasonu yaşanan ser düşüşün ardından son 2 gündür 54.000-57.000 dolar aralığında dalgalanıyor.

Bitcoin saat 17.00 itibarıyla son 24 saate yüzde 0.4 değer kaybederek 55.492 dolara geriledi. Bitcoin'deki bu yatay seyre karşı Ethereum'da ise yüzde 9'luk yükseliş yaşandı. Ethereum böylece 2.376 dolarlık değere ulaştı.

Binance Coin de yüzde 12'lik yükselişle 585 doları görürken, Dogecoin'de ert bir gerileme yaşandı. Dogecoin son 24 saatte yüzde 19 değer kaybederek 0.21 dolara geriledi. Tabii bu düşüşe rağmen Dogecoin'in haftalık yükselişi yüzde 132 seviyesinde.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 77'si son 24 saatte dolar bazında yükseliş yaşadı.