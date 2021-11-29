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Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da koronavirüs Omikron varyantı tespit edilmesi tüm finansal piyasaları olduğu gibi kripto para piyasasını da etkiledi.

Bilim insanlarının yeni varyantla ilgili ciddi uyarılarda bulunmasıyla dünya genelinde riskli görülen varlıklardan kaçış başladı. Bu kaçıştan Bitcoin de nasibini aldı.

Söz konusu varyantla ilgili açıklama yapılmadan önce 59.000 doların üzerinde seyreden Bitcoin haftasonu 54.000 doların altını gördü.

Omikron varyantıyla ilgili henüz araştırmalar devam ediyor. Geçen cuma bu varyantla beraber dünya genelinde yeni salgın kısıtlamalarının geri döneceğine dair beklentinin kuvvetlenmesi piyasalarda satış dalgasını beraberinde getirmişti.

'SÖYLEMEK İÇİN ERKEN'

Ancak başta Dünya Sağlık Örgütü bu varyantın daha hızlı yayıldığına dair yeterli bilgiye şu anda sahip olunmadığını açıkladı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci de mücadeleye hazır olunması gerektiğini ancak yeni kapanmalara gerek olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Dolayısıyla Omikron varyantı bir risk olarak varlığını sürdürse de geçen haftaki panik havası bir nebze dağılmış durumda.

Bu sebeple Bitcoin yeni haftaya yüzde 5.6 yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 57.800 doları gördü. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 6.8 değer kazanarak 4.320 doları aştı.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paralar TSİ 9.30 itibarıyla son 24 saatte yükseliş yaşadı.