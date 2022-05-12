Kripto para piyasalarında LUNA Vakfı'nın müdahalesi sonrası yer yerinden oynadı. Müdahale sonrası yüzde 90'nin üzerinde kayıp yaşarken Bitcoin ise hafta başına göre yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Yaşanan değer kayıplarıyla birlikte gözler kripto varlıklara çevrildi. Peki, LUNA ve Bitcoin neden düşüyor? İşte 12 Mayıs Bitcoin fiyatı...

LUNA NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı.

1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunu sonrası bu sabah 0.26 dolara kadar geriledi. Son 2 günde UST 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

BITCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD'deki tarım dışı istihdam verileri nedeniyle düşüş gözlemlenen Bitcoin son olarak LUNA''daki düşüşlerin yarattığı panik havasıyla birlikte sert kayıp yaşadı.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sornası 30 bin doların altına gerileyen ancak dün akşam 30 bin doların üzerini gören Bitcoin LUNA krizi sonrası yüzde 5' yakında değer kaybıyla u-30 bin doların altını gördü.