Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

LUNA ÇAKILDI! Son dakika: Kripto çöküş! LUNA coin Bitcoin neden düşüyor? 12 Mayıs Bitcoin fiyatı

Terra ağının kripto parası LUNA'daki sert düşüş sonrası kripto para piyasasında yer yerinden oynadı. LUNA yüzde 50'ye yakın değer kaybederken Bitcoin ise hafta başından beri yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Peki, LUNA coin Bitcoin neden düşüyor? İşte 12 Mayıs Bitcoin fiyatı...

LUNA ÇAKILDI! Son dakika: Kripto çöküş! LUNA coin Bitcoin neden düşüyor? 12 Mayıs Bitcoin fiyatı

Kripto para piyasalarında LUNA Vakfı'nın müdahalesi sonrası yer yerinden oynadı. Müdahale sonrası yüzde 90'nin üzerinde kayıp yaşarken Bitcoin ise hafta başına göre yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Yaşanan değer kayıplarıyla birlikte gözler kripto varlıklara çevrildi. Peki, LUNA ve Bitcoin neden düşüyor? İşte 12 Mayıs Bitcoin fiyatı...

LUNA NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı.
1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunu sonrası bu sabah 0.26 dolara kadar geriledi. Son 2 günde UST 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

BITCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD'deki tarım dışı istihdam verileri nedeniyle düşüş gözlemlenen Bitcoin son olarak LUNA''daki düşüşlerin yarattığı panik havasıyla birlikte sert kayıp yaşadı.
Enflasyon rakamlarının açıklanması sornası 30 bin doların altına gerileyen ancak dün akşam 30 bin doların üzerini gören Bitcoin LUNA krizi sonrası yüzde 5' yakında değer kaybıyla u-30 bin doların altını gördü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bitcoin'de büyük çöküş
KRİPTO PARA Büyük çöküş
AVAX'a LUNA darbesi: Çok sert düştü! LUNA coin'e ne oldu, neden düşüyor?
KRİPTO PARA AVAX'a LUNA darbesi
ABD Hazine Bakanı Yellen'den TerraUSD (UST) açıklaması
KRİPTO PARA Yellen'den TerraUSD açıklaması
Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin daha ne kadar düşecek? 11 Mayıs Bitcoin fiyatları
KRİPTO PARA Bitcoin neden düşüyor?
Panik Bitcoin'e sıçradı! UST'yi tutamadılar, LUNA sert çakıldı! LUNA coin neden düştü, düşüyor? - Son Dakika Haberi
KRİPTO PARA Bir günde yüzde 97 düştü
Sabit coin UST 0.68 dolara düştü, LUNA yüzde 60 değer kaybetti! Bitcoin neden düşüyor? - Ekonomi Haberleri
KRİPTO PARA Sabit duramadı piyasa karıştı
Bitcoin yatırımcılarını üzecek tahmin
KRİPTO PARA 'Bitcoin 10.000 doların altına düşebilir'
Bitcoin 30 bin doların altını gördü! 10 Mayıs Bitcoin neden düşüyor, anlık kaç dolar?
KRİPTO PARA 30.000 doların altını gördü
Son dakika haberi: Bitcoin fiyatı 10 ayın dibini gördü! 9 Mayıs Bitcoin neden düşüyor?
KRİPTO PARA 10 ayın dibini gördü
Bitcoin'de düşüş sürüyor
KRİPTO PARA Düşüş sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.