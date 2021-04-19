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Bitcoin yastık altı! Bitcoin kaç dolar? Bitcoin yorum

Kripto para birimi Bitcoin sert bir şekilde düşüşü ile gündeme gelmişti. Bitcoin yatırımcıları kripto para piyasalarını yakından takip ediyor. Bitcoin'deki sert düşüşle 2.0 trilyon doların altına çekilen toplam piyasa hacmi de 2.09 trilyon dolara döndü. Bitcoin neden düştü? Bitcoin kaç dolar? İşte Bitcoin yorumları...

Bitcoin yastık altı! Bitcoin kaç dolar? Bitcoin yorum
DHA

Madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranındaki sert düşüş ve ABD'nin "para aklama suçlaması"na hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan nedenlerle sert düşen Bitcoin, hafta sonunda indiği 52,000 dolardan 57,000 dolar düzeyine döndü.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Analistlere göre Bitcoin'deki bu sert düşüş, "hash oranı"nda yaşanan bir çöküş ve ABD'nin ismi açıklamayan bazı "finans kuruluşlarını" kripto paralarla ilişkili para aklama ile suçlamak üzere olduğu söylentilerinden kaynaklandı.

Cointelegraph'ın haberine göre, madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranı, bazı tahminlere göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Hash oranındaki azalma, Çin'in çok sayıda madenciye ev sahipliği yapan Xinjiang bölgesinde iki gün önce başlayan güç kesintisi nedeniyle yaşandı.

Habere göre ABD'li düzenleyicilerin ismi açıklanmayan "finans kuruluşlarına" kripto paralar ile ilişkili para aklama suçlamalarıyla dava açacağını duyurdu.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Son 24 saat içinde 53,238.33 ve 57,911.55 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.19 düşüşle 57,051.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 66.6 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0.14 artışla 2,263.72 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.13 ve birimin piyasa hacmi de 262.07 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.93 artışla 527.86 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.82 ve birimin piyasa hacmi de 81.76 milyar dolar düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 92.3 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasındaydı. Toplam 9,283 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.9'unu Bitcoin, yüzde 12.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 269 milyar dolar düzeyindeydi.

MERKEZ BANKASINDAN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'nin (TCMB) Cuma günü açıkladığı yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirilse de, kripto paraların alımı ya da satımı yasaklanmadı. Kripto paralar, özel şirketlerin işlettiği özel borsalarda alınıp satılıyorlar.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenlemeye tabi olmaması, değerinin aşırı oynaklık göstermesi, merkezi olmayan yapısı, sahiplerinin bilgisi dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ve yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi risklerin yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.

TCMB açıklamasında, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir" uyarısı yapıldı.

BİTCOİN YORUMLARI

Yastık altı dönemi şimdi de Bitcoin´de (BTC) başladığını söyleyen Özgür Serkan Uslu, "Yatırımcılar tamamen uzun vadeli saklama yoluna gidiyor ve erişilebilen BTC sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon BTC´nin yani yüzde 78'inin yastık altında tutulduğunu gösteriyor" dedi.

Kripto paralara olan ilgi tüm dünyada her geçen gün daha da arttığını söyleyen yerli kripto para borsası Paritex'in CEO'su Özgür Serkan Uslu, "En yaygın kullanılan kripto paraların başında ise şüphesiz Bitcoin (BTC) geliyor. Özellikle 2021´in ilk aylarından bu yana kaydettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bitcoin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık altı etkisi olduğuna işaret ediliyor. Glassnode tarafından yapılan piyasa analizlerine göre, dolaşımdaki 18,7 milyon BTC´nin yüzde 78´inin erişilebilir olmadığı görülüyor. Buna göre toplamda 14,5 milyon BTC yastık altında dururken, yalnızca 4,2 milyon bitcoin işlem görüyor" diye konuştu.

1 YILDA 1 MİLYON BİTCOİN YASTIK ALTINA GİTTİ

Yatırımcıların saklama yoluna gittığını belirten Uslu, "Erişilebilen Bitcoin sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon bitcoinin yastık altına gittiğini gösteriyor. Bu durumu pandeminin yarattığı tereddüt diye okumak mümkün. Ekosisteme finansal okuryazarlığa sahip yatırımcılar kazandırmayı misyon edinen ve soğuk cüzdan sunan kripto para borsalarının da payı büyük. Bitcoin değer kazandıkça, yatırımcıların sahip oldukları varlıkları depolamak için güvenli liman arayışına daha fazla gireceği aşikar" ifadelereini kullandı.

Kurumsal firmaların blok zincir teknolojisine ve kripto paralara yaptığı yatırım ve güven endeksi giderek arttığını belirten Uslu, "Bitcoin'i enflasyona karşı bir koruma olarak görmek için birçok teknik neden bulunmasından dolayı şirket rezervinde bitcoin bulundurmanın çok yakında bir standart haline gelecek. Paritex Bilişim Teknolojileri A.Ş olarak kurumsal yatırımcıların kripto paraya yaptıkları yatırımda küresel olarak aracı rol üstlenmekte ve yatırımların güvenliği için teknolojik alt yapı hizmeti sunmaktayız. Analistler, kurumsal yatırımcıların aynı hızda BTC satın almayı sürdürmesi halinde daha fazla arz darlığı yaşanabileceğini öngörüyor. İlk olarak BTC, dolaşımda olan sınırlı bir arza sahip ve bu bakımdan altının değer saklama aracı olmasını taklit ediyor. Dahası, Bitcoin arzını madencilik yoluyla artırmanın herhangi bir yolu bulunmuyor. Büyük kurumsal yatırımcılar ise yüklü miktarda BTC satın alıp soğuk cüzdanlara taşıyarak dolaşımda olan arzı daha da azaltıyor" dedi.

Yerli bir kripto para borsası olarak dünyanın her yerinden 200 binden fazla kullanıcının güvenini kazanmayı başardıklarını söyleyen Uslu sözlerini şöyle devam etti:

"Paritex olarak 10 farklı kripto para ve 17 işlem çifti sunuyor, yatırımcıların güvenli ve hızlı işlemler yapabilmesine olanak tanıyoruz. Mevduatların yüzde 95'ini farklı coğrafyalara yayılmış çevrimdışı soğuk cüzdanlarda saklıyoruz. Ayrıca kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak için her hesabı, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile koruma altına alıyoruz. Kripto para alanında deneyimli iş ortaklarımızla birlikte borsalarımızda düzenli olarak güvenlik denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede altyapımıza yapılan saldırıları da aktif olarak önlüyoruz. Banka seviyesi güvenlik önlemleri ile donattığımız yeni mobil uygulamamızı android ve IOS platformlarında kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Bitcoin ve alt coinlere yatırım yapmanın en güvenilir ve kolay yolunu kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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