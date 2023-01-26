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AA

Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Yalçın tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

AA'nın haberine göre tedaviye alınan kızıl şahin, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.

Yalçın, araziye giderken yol kenarında bitkin halde şahin gördüklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradıklarını ifade eden Yalçın, "Veteriner arkadaşlar geldi ve ilk müdahalesini yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Şahinin herhangi bir yarası yok" diye konuştu.