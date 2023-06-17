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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül saldırıya uğradı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aygül, saldırganların belediye personeli olduğunu belirtirken; Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını, bir belediye personelinin açığa alındığını kaydetti.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül saldırıya uğradı
HABERTURK.COM

Uğradığı saldırı hakkında açıklama yalan Aygül, saldırganların Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları olduğunu belirterek, "Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek, ‘Bir daha Başkan hakkında yazarsan geberirsin’ diye tehditler ettiler" ifadesini kullandı.

Başkan Geylani olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğmiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Olaydan haberdar olduğu anda Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydeden Geylani, sonraki paylaşımında "Yaşanan talihsiz olay ile ilgili belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

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