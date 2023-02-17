Feribot iskelesinde 2 vagon Van Gölü´ne düştü

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde feribota yükleme yapıldığı sırada 2 tren vagonu Van Gölü´ne düştü, 1 vagon ise askıda kaldı.

Geçen yıl Tatvan-Van seferine başlayan ve Türkiye´nin en büyük feribotu olan İdris-i Bitlisi feribotu, sabah saatlerinde Tatvan´da yükleme yapmaya başladı. Bu sırada tren vagonlarından 2´si, raydan çıkarak Van Gölü´ne düştü 1 vagon ise askıda kaldı. Yükleme çalışmaları durdurulurken, vagonların çıkarılması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-17 16:20:12



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