Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        BİTLİS'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentte etkili olan kar, ulaşımı aksatıp yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatılarda biriken kar yığınları, ise tehlikeye neden oluyor. Hüsrev Paşa Mahallesi'nde, çatıdan lokantasının önüne düşen kar yığınını temizlemek için dışarı çıkan kişi, ikinci kez düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sıfırın altında 6 derecede gölete girdiler
        Sıfırın altında 6 derecede gölete girdiler
        Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenlendi
        Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı
        Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı
        Bitlis'te araçlar kara gömüldü
        Bitlis'te araçlar kara gömüldü
        Bitlis'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
        Bitlis'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
        Bitlis ve Van´da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama 
        Bitlis ve Van´da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama 