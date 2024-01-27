Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
BİTLİS'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
BİTLİS'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte etkili olan kar, ulaşımı aksatıp yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatılarda biriken kar yığınları, ise tehlikeye neden oluyor. Hüsrev Paşa Mahallesi'nde, çatıdan lokantasının önüne düşen kar yığınını temizlemek için dışarı çıkan kişi, ikinci kez düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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