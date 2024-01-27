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        Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:21
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        Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 24 Ocak'ta Tatvan'da 4, Van'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Operasyonda, tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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