Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis ve Van´da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama 

        BİTLİS ve Van´da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis ve Van´da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama 
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS ve Van´da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. 

        Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bitlis´in Tatvan ilçesi ile Van´da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla Tatvan'da 4, Van'da ise 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 1 tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kar etkili oluyor
        Bitlis'te kar etkili oluyor
        Bitlis'te jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Bitlis'te jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Tatvan'da karla mücadele sürüyor
        Tatvan'da karla mücadele sürüyor
        Bitlis'te kayak merkezinde 'sömestir' yoğunluğu
        Bitlis'te kayak merkezinde 'sömestir' yoğunluğu
        Tatvan'da açılan semt pazarı ilgi görüyor
        Tatvan'da açılan semt pazarı ilgi görüyor
        "Maziden Atiye Ahlat" programıyla 80 öğrenciye Ahlat'ın tarihi mekanları ge...
        "Maziden Atiye Ahlat" programıyla 80 öğrenciye Ahlat'ın tarihi mekanları ge...