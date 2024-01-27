Bitlis ve Van´da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama BİTLİS ve Van´da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

BİTLİS ve Van´da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bitlis´in Tatvan ilçesi ile Van´da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla Tatvan'da 4, Van'da ise 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 1 tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.