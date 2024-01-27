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        Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenlendi

        Bitlis'te Beşminare Düşünce Akademisi Derneğince "7. Geleneksel Altunkalbur Kış Yüzme Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:48
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        Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenlendi
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        Bitlis'te Beşminare Düşünce Akademisi Derneğince "7. Geleneksel Altunkalbur Kış Yüzme Şenliği" gerçekleştirildi.

        Bitlis-Mutki kara yolundaki Altunkalbur mesire alanında bir araya gelen dernek üyeleri ve vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılması için etkinlik düzenledi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü bölgede doğal kaynak suyuyla beslenen havuzda yüzen dernek üyeleri ile vatandaşlara, katılımları dolayısıyla kupa verildi.

        Dernek Başkanı Serdar Durer, gazetecilere, "7. Geleneksel Altunkalbur Kış Yüzme Şenliği"ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Dünyanın her yerinde soğuk sularda yüzmenin popülerleşen bir aktivite haline geldiğini anlatan Durer, "Bizde Bitlis'in karına, kışına, akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra ediyoruz. Geçen yıl ülkemizde yaşadığımız deprem felaketinden dolayı etkinliğimize ara vermiştik. Bu yıl yedincisini yapmak nasip oldu. Bitlis'in tanıtımına güzel bir katkı sunacağına inandığımız bu etkinliği sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

        Bitlisli iş insanı Ramazan Şerif Fırat ise yaz döneminde birkaç kez bölgeye gelerek havuzda yüzdüğünü bildirerek, "Kışın hiç girmemiştim ama etkinliğe katılacağıma söz vermiştim. Bu gün de sözümüzü yerine getirdik. Bitlis'in tanıtımına katkımız olursa ne mutlu bize." dedi.

        Ardından dernek üyeleri ve vatandaşlar, havuza atlayarak buz gibi suda yüzdü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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