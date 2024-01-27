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        Bitlis'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti

        Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi yükselen kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:29
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        Bitlis'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
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        Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi yükselen kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İl merkezine 16 kilometre mesafedeki Aşağıölek köyünde ateşi yükselen 40 yaşındaki Emrah Şişman'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Köye giden 112 Acil Sağlık görevlileri, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyince durumu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 saatlik çalışmayla yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Evde ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, AA muhabirine, kardan dolayı köy yollarının kapandığını söyledi.

        Aşit, "Bölgemizde kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar tüm ekiplerimiz sahada ve gece gündüz çalışıyoruz. En kısa sürede yollarımızı açmaya gayret edeceğiz." dedi.

        Hasta yakını Sinan Şişman da "Hastamız vardı, sağlık ekiplerini aradık. İl Özel İdare ekipleri gelip yolu açtı. Ardından sağlık ekipleri geldi. Ekiplerimize minnettarız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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