Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut Dağı'na pedal çevirecekler

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman Valiliklerinin de destekleri ile '2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut Dağı'na pedal çevirecekler
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS’in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman Valiliklerinin de destekleri ile ‘2. Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz Bisiklet Festivali’ başladı.

        Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nden, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na düzenlenecek olan ‘2. Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz Bisiklet Festivali’ etkinliğinde bisikletçiler güzergahları üzerinde bulunan illerdeki tarihi ve kültürel değerleri de ziyaret edecek. 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bisiklet turuna 6’sı yurt dışından olmak üzere 68 bisikletçi katılıyor. Doğa harikası Nemrut Krater Gölü kenarında düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ile yurt içinden ve yurt dışından gelen bisikletçiler katıldı.

        Programın açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, bu etkinlikle iller arasındaki kültür yolunu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Karaömeroğlu, "Valiliğimiz koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut’tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz 2’nci Bisiklet Festivali’nin startını vermek için toplandık. Bitlis, Batman, Diyarbakır, Adıyaman güzergahını takip edecek olan bu anlamlı bisiklet turumuzun birçok özelliği ve doğa güzelliğiyle Bitlis Nemrut ile tarihi Adıyaman Nemrut Dağı arasında bir kültür yolu oluşturmak, ilimizin ve illerimizin turizm potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz. Böyle anlamlı ve manalı bir organizasyonda, katılımlarınızdan dolayı adına bisiklet sporuna gönül vermiş tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise bu etkinlikle yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Nemrut kalderasının tanıtımının olacağını belirterek, "Nemrut denince akla hep Adıyaman geliyor. Adıyaman Nemrut, çok güzel, tarihi bir yer. Burası da yeryüzü cenneti olarak Avrupa Seçkin Destinasyonlar içinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin önemli bir yeridir. Amacımız bölgede yaşayan bizler ilk önce bunu tanıyıp farkındalığı oluşturmaktır. 2 gündür Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'da vatandaşlarımızın ilgisini, dikkatini ve buradaki farkındalığını oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Emeği geçen başta Bitlis Valimiz Erol Karaömeroğlu olmak üzere güzergah üzerindeki valiliklerimize, kaymakamlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        İstanbul’dan 10 arkadaşıyla Bitlis’e gelerek etkinliğe katılan Sahra Seven, "Çok güzel bir parkur hazırlanmış. Bitlis Tatvan Nemrut’tan Adıyaman Nemrut’a pedallıyoruz. Tamamen kültür ve doğa harikası bir tur olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        İran’ın Tebriz ilinden gelerek etkinliğe katılan Yusuf Necati ise etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından Nemrut Krater Gölü kenarında hatıra fotoğrafı çektiren bisikletçiler, daha sonra Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu’nun start vermesiyle bisiklet turu başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Bitlis'te dalış tutkunları Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşf...
        Bitlis'te dalış tutkunları Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşf...
        Bitlis'te yarınki festival öncesi Van Gölü çevresinde bisiklet turu düzenle...
        Bitlis'te yarınki festival öncesi Van Gölü çevresinde bisiklet turu düzenle...
        Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yapıldı
        Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yapıldı
        Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinde doğaseverlerin tercihi oldu
        Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinde doğaseverlerin tercihi oldu
        Bitlis'te trafik kazasında ölen AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan'...
        Bitlis'te trafik kazasında ölen AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan'...
        Bitlis'te AK Parti bayramlaşma programı düzenlendi
        Bitlis'te AK Parti bayramlaşma programı düzenlendi