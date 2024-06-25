Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut Dağı'na pedal çevirecekler

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman Valiliklerinin de destekleri ile ‘2. Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz Bisiklet Festivali’ başladı.

Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nden, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na düzenlenecek olan ‘2. Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz Bisiklet Festivali’ etkinliğinde bisikletçiler güzergahları üzerinde bulunan illerdeki tarihi ve kültürel değerleri de ziyaret edecek. 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bisiklet turuna 6’sı yurt dışından olmak üzere 68 bisikletçi katılıyor. Doğa harikası Nemrut Krater Gölü kenarında düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ile yurt içinden ve yurt dışından gelen bisikletçiler katıldı.

Programın açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, bu etkinlikle iller arasındaki kültür yolunu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Karaömeroğlu, "Valiliğimiz koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut’tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz 2’nci Bisiklet Festivali’nin startını vermek için toplandık. Bitlis, Batman, Diyarbakır, Adıyaman güzergahını takip edecek olan bu anlamlı bisiklet turumuzun birçok özelliği ve doğa güzelliğiyle Bitlis Nemrut ile tarihi Adıyaman Nemrut Dağı arasında bir kültür yolu oluşturmak, ilimizin ve illerimizin turizm potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz. Böyle anlamlı ve manalı bir organizasyonda, katılımlarınızdan dolayı adına bisiklet sporuna gönül vermiş tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise bu etkinlikle yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Nemrut kalderasının tanıtımının olacağını belirterek, "Nemrut denince akla hep Adıyaman geliyor. Adıyaman Nemrut, çok güzel, tarihi bir yer. Burası da yeryüzü cenneti olarak Avrupa Seçkin Destinasyonlar içinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin önemli bir yeridir. Amacımız bölgede yaşayan bizler ilk önce bunu tanıyıp farkındalığı oluşturmaktır. 2 gündür Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'da vatandaşlarımızın ilgisini, dikkatini ve buradaki farkındalığını oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Emeği geçen başta Bitlis Valimiz Erol Karaömeroğlu olmak üzere güzergah üzerindeki valiliklerimize, kaymakamlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.