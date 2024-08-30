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        Adilcevaz'da plaj futbolu heyecanı

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi işbirliği ile organize edilen plaj futbolu heyecanı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:08 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:10
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        Adilcevaz'da plaj futbolu heyecanı
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        BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi işbirliği ile organize edilen plaj futbolu heyecanı başladı.

        Van Gölü’ne kıyısı olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bölgede ilk defa 2009 yılında yapılan ve geleneksel hale gelen, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen plaj futbolu turnuvası Adilcevaz Belediye Spor ile Hizan Gençlerbirliği Spor arasında yapılan karşılaşmayla start aldı. Renkli görüntülere sahne olan ve 3 gün sürecek turnuvada şampiyon olacak takım, Ekim-Kasım ayları arasında gerçekleşecek olan 2024 TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

        Plaj futbolu turnuvasına Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve çok sayıda sporsever katıldı. Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede spor alanında güzel bir etkinlik düzenlendiğini ifade ederek, "Bugün tabi benim için garip, anlamlı ve değişik bir an. Çünkü bugün burada daha önce görev yaptığım Hizan ilçesinin takımıyla şu an görevde bulunduğum Adilcevaz ilçesinin takımları karşılaşacak. Bu tarz mücadelelerin kaybedeni olmaz. Önemli olan kardeşliğin, dostluğun ve sporun kazanmasıdır. Umarım bu etkinlik birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olur. Bu turnuvada mücadele edecek olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

        Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise, turnuvayı ilçede geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, "İlçemizde 2009 yılından beri plaj futbolu turnuvası düzenliyoruz. Umarım centilmenlik içerisinde güzel bir turnuva olur. Burada düzenlenen plaj futbolu bölge için çok önemli bir etkinliktir. İnşallah Belediye olarak önümüzdeki senelerde çok daha büyük organizasyonları şehrimizde gerçekleştireceğiz. Turnuvaya katılan takımlara ve sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

        İlk gün karşılaşmalarında Adilcevaz Belediye Spor, Hizan Gençlerbirliği Spor'u 11-1 mağlup ederken, 1941 Mutki Spor ise Tatvan Spor takımını 6-2 mağlup ederek 3'er puanın sahibi oldu.

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