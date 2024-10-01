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        Peynir bidonunda 900 altın sikke; 2 gözaltı

        BİTLİS'inAdilcevaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:10
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        Peynir bidonunda 900 altın sikke; 2 gözaltı
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        BİTLİS'inAdilcevaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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