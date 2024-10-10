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        Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınakta yaşam malzemesi geçirildi

        BİTLİS kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:34 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:40
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        Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınakta yaşam malzemesi geçirildi
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        BİTLİS kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis kırsalında 'Şehit GK Kutbettin Şimşek' operasyonu düzenledi. Operasyonda arazi arama- tarama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda PKK'nın daha önce kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, delil niteliği taşıyanlar ise Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla muhafaza altına alındı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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