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        Bitlis'te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:50 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:55
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        Bitlis'te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-46' operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, TIR'ın dorsesinde bebek pudrasının içerisine karıştırılmış çuvallarda 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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