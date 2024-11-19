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        Bitlis'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

        BİTLİS'te eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist, 4 gün önce saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 20:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:05
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        Bitlis'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
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        BİTLİS'te eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist, 4 gün önce saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında alınan ihbar üzerine kent merkezinde DEAŞ'lı bir teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese 15 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adresinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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