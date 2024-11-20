Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis, estetik görünüme kavuştu

        BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi doku gün yüzüne çıkarılıp, vakıf eserleri restore edilirken, Bitlis Belediyesi de 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında kale ve Bitlis Deresi'ni ışıklandırarak kent merkezine estetik bir görünüm kazandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis, estetik görünüme kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi doku gün yüzüne çıkarılıp, vakıf eserleri restore edilirken, Bitlis Belediyesi de 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında kale ve Bitlis Deresi'ni ışıklandırarak kent merkezine estetik bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kalealtı Caddesi’nde bulunan 35 iş yerinin dış cephesini de Bitlis taşı ile kaplatarak tarihi dokuya uygun hale getirdiklerini söyledi.

        'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında, binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi'nin ardından kent merkezinde bulunan vakıf eserleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde projelendirilerek restore edildi.

        ‘BİTLİS’TE GÜZEL BİR DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM OLUYOR’

        Bitlis Belediyesi ise 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında kent merkezi, kale ve Bitlis Deresi'ni ışıklandırarak kente estetik bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmaların ilk etabının tamamlandığını belirtti. Kalealtı Caddesi’nde bulunan 35 iş yerinin dış cephelerini Bitlis taşı ile kaplatarak tarihi dokuya uygun hale getirdiklerini kaydeden Tanğlay, "Bitlis’te güzel bir değişim dönüşüm oluyor. Bununla beraber kale altı tarihi mekanların giydirmesini tamamladık. Işıklandırma ile birlikte ortaya çok güzel bir manzara çıktı. Bu projemizin birinci etabıydı. Önümüzdeki yıllarda tarihi dokuya uygun projemizi sürdüreceğiz. Hem Bitlis Deresi ile hem tarihi köprüleriyle hanları ve hamamları ile tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Çıkarmaya da devam edeceğiz. Bitlislilere hayırlı olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Bitlis'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
        Bitlis'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
        Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Bitlis'te otomobilin bagajında yakaland...
        Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Bitlis'te otomobilin bagajında yakaland...
        Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı
        Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı
        İçişleri Bakanlığınca Bitlis Emniyet Müdürlüğüne 12 yeni araç tahsis edildi
        İçişleri Bakanlığınca Bitlis Emniyet Müdürlüğüne 12 yeni araç tahsis edildi
        Kaçak göçmen otomobilin bagajında yakalandı
        Kaçak göçmen otomobilin bagajında yakalandı
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu Bitlis'te son yol...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu Bitlis'te son yol...