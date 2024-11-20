Bitlis, estetik görünüme kavuştu

BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi doku gün yüzüne çıkarılıp, vakıf eserleri restore edilirken, Bitlis Belediyesi de 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında kale ve Bitlis Deresi'ni ışıklandırarak kent merkezine estetik bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kalealtı Caddesi’nde bulunan 35 iş yerinin dış cephesini de Bitlis taşı ile kaplatarak tarihi dokuya uygun hale getirdiklerini söyledi.

'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında, binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi'nin ardından kent merkezinde bulunan vakıf eserleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde projelendirilerek restore edildi.