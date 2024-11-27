Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem

BİTLİS'te Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.