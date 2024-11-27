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        Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem

        BİTLİS'te Richter ölçeğine göre, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 06:15 Güncelleme: 27.11.2024 - 06:20
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        Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
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        BİTLİS'te Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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