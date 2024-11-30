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        Adilcevaz'da ilk 'doğal gaz' meşalesi yakıldı

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte doğal gazın ilk meşalesi törenle yakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:10
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        Adilcevaz'da ilk 'doğal gaz' meşalesi yakıldı
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        BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte doğal gazın ilk meşalesi törenle yakıldı.

        Adilcevaz ilçesinde yaşayan vatandaşlar yıllardır hasretle bekledikleri doğal gaza kavuştu. 2022 yılında çalışmalarına başlanan ve 65 bin metre doğal gaz iletim hattının döşendiği ilçede, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz akışı sağlanmaya başlandı. İlçeye getirilen doğal gaz için, meşale yakma töreni düzenlendi. Kent meydanında düzenlenen törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, DOĞUGAZ Genel Müdürü Serhat Demircan, İlçe Belediye Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, doğal gazın ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Adilcevaz yeşille mavinin kavuştuğu, insan ve vatan sevgisinin harmanlandığı çok güzel bir memleket. Bizde bu güzel ilçemize devletimizin bütün imkânlarını inşallah seferber edeceğiz. İşte bugün güzel hizmetlerden biri olan doğal gaz meşale yakma açılışını yapıyoruz. Bir memlekete doğal gaz geldiği zaman, insanlarımızın birçok işi kolaylaşır. Biz inanıyoruz ki bu yatırım, Adilcevaz’ın nüfusuna dahi etki edecek. Bundan sonra İstanbul, İzmir ve Mersin'de olan Adilcevazlı hemşerilerimizin daha uzun süreli olarak memleketlerinde konaklamaya geleceklerini düşünüyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, bu hizmetler daha da ileri gidecek. Doğal gazın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

        'ADİLCEVAZ YENİ ÇEHREYE KAVUŞUYOR'

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise yerel seçimler öncesi verdikleri sözleri yerine getirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Bugün sadece doğal gazın coşkusunu ve müjdesini yaşamıyoruz. 6 aylık belediye başkanlığı sürecimizde Adilcevaz'da neler yaptığımızı hep beraber görüyoruz. Adilcevaz yeni bir çehreye kavuşuyor. Dünden daha güçlü, dünden daha umutlu ve dünden daha kararlı bir şekilde geleceğe yürüyor. Adilcevaz’a verdiğimiz önemli sözlerden biri de, yeni bir hastane yapmaktı. Hamdolsun Adilcevaz’da çok yakın bir süre içerisinde hastanemizin de temellerini atıyoruz. Ayrıca Adilcevazımızın konaklama ihtiyacını gidermek için sahildeki dalgıç okulumuzun yanında hakim evinin temelini de atacağız. Adilcevaz ilçemizin eksik kalan hizmetlerini tamamlama noktasında elimizden geldikçe hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu güzel ilçemizde, değişim ve dönüşüm hamlesini daha ilerilere taşıyacağız” dedi.

        DOĞUGAZ Genel Müdürü Serhat Demircan ise “Büyük bir hasretle beklenen çevreci ve ekonomik doğal gazın vatandaşlarımızın hayat konforunda pozitif anlamda çok önemli etkileri olacağı aşikardır. 2022 yılında altyapı çalışmalarına başlamış olup, toplam 1 adet şehir giriş istasyonu, 4 adet bölge regülatörü ve 65 bin metrelik doğal gaz altyapı şebekesini tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçlerde de yatırımlarımız hızla devam edecek olup, hizmet kalitemizi en üst seviyede tutacağımızı temenni ediyorum” dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından doğal gaz meşalesi yakıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği meşale yakma töreninde Uğur Işılak, Ahmet Baydaroğlu ve Tıvorlu İsmail konser verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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