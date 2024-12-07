Bitlis'te kar yağdı, kayakçılar çalışmalarına başladı

BİTLİS’te kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaşması üzerine, 50 sporcu, yarışmalarda dereceye girmek ve milli takıma seçilmek amacıyla, Rahva bölgesindeki El-Aman Hanı Kayak Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası kayak sezonu da açıldı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Rahva bölgesinde ise 20 santimetreyi bulması üzerine 2024-2025 kayak sezonundaki yarışmalara ve milli takım seçmelerine katılacak olan 50 sporcu, El-Aman Hanı Kayak Tesisleri'ne geldi. Yaşları 10 ile 20 arasında değişen sporcular, Kayaklı Koşu Milli Takım ve Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz ve 2 antrenör gözetiminde çalışmalara başladı. Gençler, günde yaklaşık 4 saat süren çalışmalarını yoğunlukla sürdürüyor.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, amaçlarının hem yarışmalarda iyi dereceler elde etmek hem de milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak olduğunu söyledi. Doymaz, konuşmasında, "Bu yıl itibarıyla milli takımlarda 4 sporcumuz var. İsviçre'deki sporcumuz Arda Ertaş olimpiyatlara hazırlanıyor. Biatlon milli takımında yine 2 sporcumuz var. Onlar da şu an İtalya'da hem kamptalar hem de yarışacaklar. Bitlis'te kayaklı koşu her geçen gün biraz daha iyi bir yere geliyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut antrenörlerle birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. El-Aman Hanı'na karın düşmesiyle birlikte çalışmalarımıza başladık. Hava sıcaklığının eksi 10-15 dereceye düştüğü akşam saatlerinde bile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.