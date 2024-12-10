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        Köye yuva yapan leylek, bu yıl da göç etmedi

        BİTLİS'in Budaklı köyünde, kış aylarında göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda göç etmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:30
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        Köye yuva yapan leylek, bu yıl da göç etmedi
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        BİTLİS’in Budaklı köyünde, kış aylarında göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda göç etmedi.

        Güroymak ilçesi Budaklı köyünün tam ortasındaki elektrik direğinin tepesine yuva yapan leylek, köylülerin ilgi odağı oldu. Kış aylarının gelmesiyle, göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu sene de kar yağmasına rağmen göç etmedi. Doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Doktor Cihan Önen, normal şartlarda leyleklerin sıcak bölgelere göç eden türlerinden olduğunu, ancak bu leyleğin göç etmediğini söyledi.

        Bölgede İron sazlığı ve Budaklı kaplıcalarının olduğunu belirten Önen, "İron sazlığı oldukça geniş bir alana sahip. Ayrıca Budaklı Kaplıcası da bu bölge içerisinde. Yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de leylekler. Göçmen kuşlar da buraya gelerek yer yer beslenmektedirler. Bu leylek eksi 10 derece olmasına rağmen halen burada. Normal koşullarda buradan göç etmesi, daha sıcak yerlere gitmesi gerekiyordu. Hasta ya da zayıf düşüp göç etmek için yeterli gücü kendinde görmediği için kalmış olabilir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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