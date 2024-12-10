Köye yuva yapan leylek, bu yıl da göç etmedi

BİTLİS’in Budaklı köyünde, kış aylarında göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda göç etmedi.

Güroymak ilçesi Budaklı köyünün tam ortasındaki elektrik direğinin tepesine yuva yapan leylek, köylülerin ilgi odağı oldu. Kış aylarının gelmesiyle, göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu sene de kar yağmasına rağmen göç etmedi. Doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Doktor Cihan Önen, normal şartlarda leyleklerin sıcak bölgelere göç eden türlerinden olduğunu, ancak bu leyleğin göç etmediğini söyledi.