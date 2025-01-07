Bitlis'te kardan kapanan 28 köy yolu, ulaşıma açıldı

BİTLİS'te kardan kapanan 42 köy yolundan 28'i ulaşıma açıldı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 42 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 71 iş makinesi ve 75 personelle yürütülen çalışmalarda 28 köy yolunu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.