Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kardan kapanan 28 köy yolu, ulaşıma açıldı

        BİTLİS'te kardan kapanan 42 köy yolundan 28'i ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kardan kapanan 28 köy yolu, ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        BİTLİS'te kardan kapanan 42 köy yolundan 28'i ulaşıma açıldı.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 42 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 71 iş makinesi ve 75 personelle yürütülen çalışmalarda 28 köy yolunu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

        Sisin de etkili olduğu kentte yetkililer, sürücüleri don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki hastanelerde doktorlar gönüllü olarak mesai dışı poliklinik hiz...
        Bitlis'teki hastanelerde doktorlar gönüllü olarak mesai dışı poliklinik hiz...
        Bitlis'te sis etkili oldu
        Bitlis'te sis etkili oldu
        Ambulans uçak, kalp hastası için havalandı
        Ambulans uçak, kalp hastası için havalandı
        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 24 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Eksi 15 derecede antrenman yapan Bitlisli kayakçılar, yeni şampiyonluklar h...
        Eksi 15 derecede antrenman yapan Bitlisli kayakçılar, yeni şampiyonluklar h...