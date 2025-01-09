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        Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu

        BİTLİS'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:00
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        Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu
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        BİTLİS'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bitlis-Güroymak yolundaki ağaçlar, soğuk hava nedeniyle kırağı tuttu.

        Doğu Anadolu'nun en çok kar alan illerinden olan Bitlis merkezde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5,5 derece olarak ölçüldü. Merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, Bitlis-Güroymak ile Bitlis-Tatvan kara yolundaki Rahva bölgesinde de yoğun sis etkili oluyor. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, soğuk hava ve sisin etkili olduğu bölgede ağaçlar da kırağı tuttu. Meteoroloji yetkilileri, sisin ileriki günlerde de etkili olacağını ve Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak istikametine gidecek sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

        Bitlis ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan 44 köy yolu ise ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele çalışmalarını, 10 ayrı şantiyedeki 71 iş makinesi ve 75 personelle yürüttüklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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