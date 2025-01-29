Bitlis'te 9 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken; ekipler, Tatvan ilçesi kırsalında denetim yaptı. Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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