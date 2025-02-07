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        Stepnede ele geçirilen uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama daha

        BİTLİS'te, bir otomobilin stepnesinin içerisinde ele geçirilen 5 kilo 114 gram metamfetamin ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Van'da da 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:50
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        Stepnede ele geçirilen uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama daha
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        BİTLİS'te, bir otomobilin stepnesinin içerisinde ele geçirilen 5 kilo 114 gram metamfetamin ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Van'da da 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir otomobilde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphe üzerine teknik takibe alınan otomobil, kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği Gil'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada yedek lastik içerisine gizlenmiş 5 kilo 114 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

        Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda polis, Van'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 231 gram metamfetamin ile 1 tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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