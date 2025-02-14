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        Bitlis'te 219 köy yolu kardan kapalı

        BİTLİS'teetkisini artıran kar yağışı nedeniyle 219 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:40
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        Bitlis'te 219 köy yolu kardan kapalı
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        BİTLİS'teetkisini artıran kar yağışı nedeniyle 219 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yol açma çalışması başlatırken, Karayolları ve belediye ekipleri de sabahın erken saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrası 219 köy yolunun ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasına başladıklarını söyledi. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının öğleden sonra bölgeyi terk edeceğini, yerini sisli ve soğuk havaya bırakacağını belirterek, oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı da vatandaşları uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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