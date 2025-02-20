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        Bitlis'te kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santime ulaştı

        BİTLİS'te gece saatlerine başlayan ve etkisini giderek artıran yağışlarda kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santime ulaştı, 196 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:55
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        Bitlis'te kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santime ulaştı
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        BİTLİS’te gece saatlerine başlayan ve etkisini giderek artıran yağışlarda kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santime ulaştı, 196 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde araçlar kar altında kaldı.

        Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Bitlis'te kar yağışı akşam saatlerinde başladı ve gece boyu etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı. Park halindeki araçların kar altında kaldığı kentte 196 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında belediye ekipleri, ana arterlerde karayolları, köy yollarında ise il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarını öncelik sırasına göre açacaklarını belirterek, "Kar yağışının ardından kapanan 196 köy yolumuz için 10 ayrı şantiyemizde bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle mesai kavramı gözetmeksizin çalışıp yolları ulaşıma yeniden açacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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