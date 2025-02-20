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        Bitlis'te eğitim- öğretime 'kar' engeli

        BİTLİS'te etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:00 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:00
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        Bitlis'te eğitim- öğretime 'kar' engeli
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        BİTLİS’te etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Bitlis'te kar etkisini artırırken, valilikten yapılan açıklamada, yarın kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimizde devam eden mevcut kar yağışı gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklenmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önüne bulundurularak, 21 Şubat 2025 günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kuran kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarımız çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlıkları olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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