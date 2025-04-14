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        Bitlis'te teşviklerle açılan tekstil atölyelerinde 13 bin kişiye istihdam

        BİTLİS'te aldıkları teşviklerle kendi memleketlerine dönen tekstil atölye sahipleri, yaklaşık 13 bin kişiye istihdam sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:50
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        Bitlis'te teşviklerle açılan tekstil atölyelerinde 13 bin kişiye istihdam
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        BİTLİS’te aldıkları teşviklerle kendi memleketlerine dönen tekstil atölye sahipleri, yaklaşık 13 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca kentte üretimi yapılan birçok tekstil ürünü de ihraç ediliyor.

        Bitlis'te son yıllarda huzur ve güvenliğin sağlanması ile birlikte organize sanayi bölgesi ve ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren çoğunluğu tekstil üzerine açılan yaklaşık 120’ye yakın tekstil atölyesinde 13 bine yakın genç istihdam ediliyor. Yüzde 65 oranında genç nüfusa sahip Bitlis’te, özellikle kadın istihdamının desteklenmesi de sektöre ayrı bir katkı sağlıyor. Yatırım teşvik programlarından faydalanarak, atölyelerini 6’ncı bölgede yer alan Bitlis'e taşıyan onlarca tekstilci, teşviklerin devam etmesi halinde daha çok kişiye istihdam sağlanabileceğini söyledi. Bitlis’e 2013 yılında gelerek ilk tekstil atölyelerinden birini açan Emirhan Uludil, geldikleri yıl 4-5 atölye varken şu an bu sayının 120'ye ulaştığını söyledi.

        ‘YÜZDE 60’I KADIN İSTİHDAMI’

        Açılan tekstil atölyelerinin, yüzde 95'inin teşviklerden dolayı Bitlis'te açıldığını belirten Uludil, "Gelen tekstilcilerin hepsinin işleri büyük şehirlerdeydi. Oraları bırakıp gelip burada yer açtılar. Yaklaşık 13 bin istihdam var. Bu istihdamın yüzde 60’lık kısmı da kadın istihdamından oluşuyor. En büyük avantajımız ise Bitlis nüfusunun yüzde 65’lik bölümünün genç nüfus olmasıdır. Teşvikler arttırıldıkça istihdam daha çok sağlanıyor. Bu anlamda yeni teşviklerde çıktı. Burada ürettiğimiz ürünleri Amerika, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz ürünler kaliteli ve marka ürünler. Ürettiğimiz ürünleri ihraç edebiliyorsak bu kesinlikle teşviklerden kaynaklanıyor. Yoksa yapma gücümüz olmazdı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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