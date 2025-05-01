Bitlis'te, 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tatvan Jandarma Asayiş Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yakalama kararı bulunan firari yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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