Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te, 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

        BİTLİS'te 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 08:09 Güncelleme: 01.05.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te, 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİTLİS’te 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, jandarma tarafından yakalandı.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tatvan Jandarma Asayiş Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yakalama kararı bulunan firari yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı
        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış
        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış
        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        ABD ile Ukrayna arasında ortak fon anlaşması
        ABD ile Ukrayna arasında ortak fon anlaşması
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez

        Benzer Haberler

        Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Bitlis'te öğrenciler, 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi
        Bitlis'te öğrenciler, 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi
        Bitlis'te 800 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
        Bitlis'te 800 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
        Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Öğrenci ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
        Öğrenci ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
        Van Gölü sahilinde çevre temizliği; 3 kamyon dolusu çöp çıktı
        Van Gölü sahilinde çevre temizliği; 3 kamyon dolusu çöp çıktı