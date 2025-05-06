Bitlis'te yolcu otobüsünde 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri aldıkları bilgi üzerine Tatvan ilçe girişinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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