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        Bitlis'te yolcu otobüsünde 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki aramalarda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:10
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        Bitlis'te yolcu otobüsünde 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki aramalarda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri aldıkları bilgi üzerine Tatvan ilçe girişinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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