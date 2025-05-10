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        Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam (2)

        VALİKARAKAYA: BİTLİS'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ TANITILMASINI ÖNEMSİYORUZBitlis'te bu yıl ilki düzenlenen 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali', açılış programıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 00:15 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:20
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        Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam (2)
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        VALİKARAKAYA: BİTLİS'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ TANITILMASINI ÖNEMSİYORUZ

        Bitlis'te bu yıl ilki düzenlenen 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali', açılış programıyla başladı. Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, Festival Başkanı Mehmet Şah Çelik, Festival Danışmanı Kadir Köstekçi, Festival Direktörü Wilma Elles, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yönetmen, yapımcı, yazar, oyuncu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program ünlü sunucu Tuğba Özay’ın Bitlis'in tarihiyle ilgili yaptığı sunumla başladı.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, festivaldeki katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Vali Karakaya, “Bu topraklar Türk İslam kültürünün Anadolu’daki ilk ayak izleri olan Kubbetül İslam Ahlat’ta vücut bulan, Selçuklu mirası ile sadece taşlara işlenmiş estetik değil, aynı zamanda bir medeniyetin adalet, zerafet ve inançla taçlanmış anlayışını günümüze taşımaktadır. İlimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak valiliğimizce de önemsenmektedir. Festivalde emeği geçen ve buraya kadar gelerek festivale katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        'BİTLİS, BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ'

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis’in tarihi olan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bitlis'in Büyük İskender’in içindeki kalesiyle, Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle, İpek Yolu üzerinde bulunan ticaretten üst levelde koşan yetiştirmiş olduğu şahsiyetleriyle, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle daha keşfedilmemiş hazine. Biz filmlerde dizilerde konu olmak istiyoruz. Bu yıl birincisini yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. İşte sahip çıkamadığımız tarihi, gün yüzüne çıkardık. Bunun için reklama ihtiyacımız var. Bunu da sizlerden istiyoruz. Bunu da bize çok görmeyin " diye konuştu.

        Oyuncu Selahattin Dağdöğen, tiyatrosu ile birlikte Türkiye’nin birçok yerine gittiğini, ancak Bitlis’e ilk defa geldiğini söyledi. Gençlere seslenen Dağdöğen tiyatroya ve sanata sahip çıkmalarını isterken, bunun için de iş insanları ve yöneticilerin kapısını aşındırmalarını istedi.

        Açılış programı çekilen toplu fotoğraf ve film gösterimi ile son buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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