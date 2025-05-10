Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam (2)

VALİKARAKAYA: BİTLİS'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ TANITILMASINI ÖNEMSİYORUZ

Bitlis'te bu yıl ilki düzenlenen 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali', açılış programıyla başladı. Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, Festival Başkanı Mehmet Şah Çelik, Festival Danışmanı Kadir Köstekçi, Festival Direktörü Wilma Elles, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yönetmen, yapımcı, yazar, oyuncu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program ünlü sunucu Tuğba Özay’ın Bitlis'in tarihiyle ilgili yaptığı sunumla başladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, festivaldeki katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Vali Karakaya, “Bu topraklar Türk İslam kültürünün Anadolu’daki ilk ayak izleri olan Kubbetül İslam Ahlat’ta vücut bulan, Selçuklu mirası ile sadece taşlara işlenmiş estetik değil, aynı zamanda bir medeniyetin adalet, zerafet ve inançla taçlanmış anlayışını günümüze taşımaktadır. İlimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak valiliğimizce de önemsenmektedir. Festivalde emeği geçen ve buraya kadar gelerek festivale katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.