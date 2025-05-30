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        BEÜ tarafından restore edilen El Aman Hanı turizme kazandırılacak

        BİTLİS-Tatvan kara yolu kenarında bulunan ve 1579 yılında Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilen El Aman Hanı Kervansarayı aslına uygun olarak restore edilip, fonksiyonel olarak kullanılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:05
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        BEÜ tarafından restore edilen El Aman Hanı turizme kazandırılacak
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        BİTLİS-Tatvan kara yolu kenarında bulunan ve 1579 yılında Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilen El Aman Hanı Kervansarayı aslına uygun olarak restore edilip, fonksiyonel olarak kullanılacak. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, hanın konaklama, kütüphane, cep sineması, jeopark bilgi merkezi, el sanatları satış reyonları ve kafeteryaların yer alacağı bir merkez haline geleceğini söyledi.

        Yıllara meydan okuyan ihtişamı ile ilk günkü gibi ayakta duran El Aman Hanı’nın, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından restorasyonuna başlandı. Restorasyon Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından finanse edilecek. İlk olarak Osmanlı Yazma Eserler Kütüphanesi olarak planlanan ancak daha fonksiyonel kullanımı için projede değişikliğe gidilen El Aman Hanı'na, 6 farklı fonksiyon eklenerek turizmin ve bölgenin hizmetine sunulacak. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, hanın kütüphane, cep sineması, Jeopark bilgi merkezi, el sanatları satış reyonları ve kafeteryaların yer alacağı bir merkez haline geleceğini söyledi.

        RESTORASYON İÇİN YIL SONU HEDEFİ

        Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çalışmalar hakkında yüklenici firma çalışanlarından bilgi aldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip El Aman Hanı'ndaki restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Elmastaş, "Konaklamanın da olacağı kervansarayda yeme-içme alanları, jeopark müzesi, cep sinemalar konferans salonları ve yöresel ürün satış noktaları gibi çeşitli fonksiyonlar bulunacak. Projenin bir diğer önemli ayağıysa Nemrut Jeoparkı ile entegre bir şekilde çalışacak olan jeopark müzesi olacak. Yaklaşık 5 asırlık han, Bitlis'teki diğer tarihi eserlerle bütünleşerek kentin turizminde önemli rol oynayacak. El Aman Hanı üniversitemiz tarafından yeniden restore edilip, fonksiyonel hale getirilecek. Tabii daha önce birkaç kez onarım geçirmişti. Son olarak yeniden projelendirdik. Şu anda projemizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eylül ve ekim aylarında bitmesi planlanıyor" dedi.

        'YENİ MEKANLAR ORTAYA ÇIKTI

        Rektör Prof. Dr. Elmastaş, Bitlis'in turizm merkezi haline geldiğini belirterek "Kent, turizmde ciddi bir noktaya geldi ve yeni mekanlar ortaya çıktı. El Aman Hanı gibi diğer hanlar da var. Diğer tarihi mekanlarla birlikte artık Bitlis turizme açılma sürecini yaşıyor. Bu anlamda bizde üniversite olarak burası merkez olmak üzere birtakım çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, devam ettirip turizme kazandıracağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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