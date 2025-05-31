Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı; 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın yedek lastiğine gizlenmiş 8 parça haline 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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