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        Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı; 4 tutuklama

        BİTLİS'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:35
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        Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı; 4 tutuklama
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        BİTLİS'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın yedek lastiğine gizlenmiş 8 parça haline 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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