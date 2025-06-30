Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Lise arkadaşları 39 yıl sonra buluştu

        BİTLİS Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan 20 arkadaş, 39 yıl sonra buluştukları okullarında hasret giderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise arkadaşları 39 yıl sonra buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİTLİS Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan 20 arkadaş, 39 yıl sonra buluştukları okullarında hasret giderdi. Burada öğretmenleri ile de bir araya gelen mezun öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

        Bitlis Lisesi'nden mezun olan Özcan Korgan, Müşfik Zülfikar ve Yavuz Hızal, bir süre önce Bitlis ve çeşitli kentlerde yaşayan arkadaşlarına ve dönemin öğretmenlerine ulaşmak istedi. Harekete geçen 3 arkadaş, 17 sınıf arkadaşına ve hayatta olan 6 öğretmenlerine ulaşabildi. Arkadaşlar, düzenledikleri organizasyonla bir araya gelmeyi başardı. Nemrut Krater Gölü, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Adilcevaz ve Tatvan'ı ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

        'HER YERİ AĞLAYARAK GEZDİM'

        Öğretmen ve mezun öğrenciler, daha sonra Bitlis merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve 1986 yılında mezun oldukları okullarına geldi. 6/A Matematik sınıfına geçen öğretmen ve öğrenciler, burada gözyaşlarını tutamadı. Burada konuşan matematik öğretmeni Bayram Çetiner, "Ağlamak istiyorum, sizlerden saklamayacağım" dedi. Beden eğitimi öğretmeni Mahinur Çetiner de gözyaşlarına hakim olamadı. Çetiner, "Yeniden burada olmak bizleri duygulandırdı. Duygularımızı dile getiremiyorum. 1 hafta öncesinden bu duygu yoğunluğunu yaşamaya başladım. 39 yıl öncesine götürdü. Düzenleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu duyguları yaşatan öğrencilerime teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Her yeri ağlayarak gezdim" diye konuştu.

        'ONLAR BİZLERİ AŞMIŞLAR'

        Müzik öğretmeni Nihal Kılıç ise "Öğrencilerimiz bizleri 39 yıl öncesine götürdü. Çok mutluyuz. Aynı ruhla bir araya geldik. Bıraktığımız yerden yeniden başlamaya çalıştık. Onlar bizleri aşmışlar. Hepsi güzel yerlere gelmiş, çocuklarını okutmuşlar. Ama duygularımız aynı yerde buluştu. Ne kadar birbirimizi sevmiş ve saygı göstermiş olduğumuzu gördük. Aynı kucaklaşmaya devam ediyoruz" dedi.

        'DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK'

        Özcan Korgan, 1986 yılında Bitlis Lisesi'nden mezun olduklarını, ardından Bursa’ya taşındıklarını, daha sonra bir araya gelmek için organizasyon yaptıklarını belirterek, "Hocalarımızı da bu işe dahil ederek, böyle bir gezi organize ettik. Çok güzel oldu. Duygusal anlar da yaşadık, eğlendik de" diye konuştu. O dönemdeki notları okul müdürü tarafından kontrol edilen mezun öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten okuldan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Bitlis'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te Kabotaj Bayramı yüzme etkinliğiyle kutlandı
        Bitlis'te Kabotaj Bayramı yüzme etkinliğiyle kutlandı
        Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
        Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
        Bitlis'te duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı