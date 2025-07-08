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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24), memleketi Bitlis'in Mutki ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:45
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24), memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık da şehit oldu. TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Celattin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi. Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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