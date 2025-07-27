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        Bingöl'de iki farklı noktada orman yangını (2)

        YANGINLARKONTROL ALTINA ALINDIBingöl'de öğleden sonra merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında iki farklı noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:36
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        Bingöl'de iki farklı noktada orman yangını (2)
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        YANGINLARKONTROL ALTINA ALINDI

        Bingöl’de öğleden sonra merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında iki farklı noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

        Aziz ÖNAL/BİNGÖL

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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