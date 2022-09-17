Kaymakam Özçelik menfez çalışmalarını inceledi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Çökekyazı köyünde yapımı devam eden menfez çalışmalarını inceledi.

Yapılan işler hakkında yetkilerden bilgi alan ve çalışmaların hızlı yürütülmesi konusunda talimat veren Özçelik, vatandaşların ilçeye daha rahat ve kolay ulaşmalarının sağlanması için alt yapıya önem verdiklerini söyledi.



İlçenin yol ağı içinde en uzun ve coğrafi bakımdan da zor olan grup köy yollarında imkanları dahilinde iyileştirme yaptıklarını söyleyen Özçelik, "KÖYDES Projesi kapsamında ilçemize bağlı köylerdeki yol yapım, menfez, kanalizasyon ve içme suyu gibi sorunların imkanlar dahilinde giderilecek. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.





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