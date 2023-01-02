Tatvan'da "Doğu Anadolu Kitap Fuarı" açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Tatvan Doğu Anadolu Kitap Fuarı" açıldı.



Belediye bünyesindeki alışveriş merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra halk oyunları gösterisi sunuldu, dua edildi.

Vali Oktay Çağatay, törende yaptığı konuşmada, kentin ciddi bir değişim ve yenilenme gösterdiğini, herkesin bu değişimin farkında olduğunu söyledi.

Her alanda yatırımların yapıldığı kentin güzelliklerinin saymakla bitmediğini belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"Van Gölü, Nemrut Krater Gölü, Ahlat'ı, Adilcevaz'ı, Mutki'si bütün ilçeleri, Güroymak'ı, Hizan'ı her biri adeta birer tarih ve tabiat abidesi. Önümüzdeki günlerde milyonlarca insanı biz Bitlis'te ağırlayacağız. Allah bize burada huzurlu yaşamayı nasip etti. Bu huzurla beraber de yatırımcılar akın etti. Niye? Çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Sağlanan huzurla birlikte çok sayıda firma, fabrika sahibi binlerce insanımızı istihdam ediyorlar. Sadece bunlar yetmiyor. Sanat, spor bunlar modern insanların hissettiği şeyler. Bu manada yapılan faaliyet çok kıymetli. O maddi gelişmeyi kültürel faaliyetlerle taçlandırmamız lazım. Bunun ilkini Bitlis merkezde 1. Kitap Fuarı"nda gerçekleştirmiştik. 2023 yılının ilk günlerinde de Tatvan'da tertip edildi."

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de belediyecelik hizmetlerinin sadece altyapı, üstyapı ve sosyal tesisler yapmaktan ibaret olmadığını, bunların yanında sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle bir süre etkinlik yapamadıklarını, ardından 54. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali, kış festivalleri, çocuk tiyatroları, uzay çadırları, kadınlar matinesi, dengbej geceleri gibi etkinlikler düzenlediklerini aktaran Geylani, "Tatvan kültür ve sanatın şehridir. Bugün de kitap fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Adını Tatvan Doğu Anadolu Kitap Fuarı verdiğimiz organizasyonumuzun ilkini gerçekleştiriyoruz ve bunu geleneksel olarak devam ettireceğiz. 100'den fazla kitap evi, 120'den fazla yazarımız, 14 yazarla söyleşiler yapılacağı ve 100 binlerce kitabın okuyucularla buluşacağı fuarın açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın söyleşisinin ardından katılımcılar stantları gezdi.

Açılışa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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