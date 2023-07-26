LGS'de 500 tam puan alan Bitlisli öğrenci, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne gidecek

BİTLİS (AA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Bitlisli öğrenci Yusuf Arda Akyürek, Kocaeli'ndeki TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kazandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan 562 öğrenci arasında yer aldı.

Öğrenci Akyürek, Kocaeli'ndeki TÜBİTAK Fen Lisesi'nin yetenek sınavını da başarıyla geçerek okula kaydını yaptırdı.

Heyecanla eğitim döneminin başlayacağı günü bekleyen Akyürek, AA muhabirine, son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Bitlis'te tek 500 tam puan yapan öğrenci olduğunu ifade eden Akyürek, şöyle konuştu:

"Düzenli ve sistemli çalışmanın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Günlük ortalama 200 soru çözdüm. Sınava 3 ay kala bol bol deneme soruları çözdüm. Yanlışlarımı da öğretmenlerime sorarak, doğru çözümleri öğrendim. Bunun karşılığında ise 500 tam puan aldığımı düşünüyorum. LGS'nin ardından TÜBİTAK Fen Lisesi'nin yetenek sınavına girdim. Bu sınavı da başarıyla geçerek, okula kaydımı yaptırdım. Bu süreçte bizlerle ilgilenerek arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum."

Baba Şenol Akyürek ise oğlunun başarısından dolayı oldukça gururlandıklarını belirterek, "Çocuğumun LGS Türkiye birincileri arasında yer almasından son derece mutlu olduk. Bu süreçte bizleri arayıp sorarak tebrik eden herkese teşekkür ediyoruz. Yusuf'un birinci olması ilçemiz ve ilimiz adına bizleri çok mutlu etti. Yusuf, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kazanması ise bizleri ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.