Hizan Kaymakamı Özçelik Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.
Dernek Başkanı Methi Özdemir, Kaymakam Özçelik'e dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, Kaymakam Özçelik'e teşekkür etti.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yusuf Özdemir de ziyarette hazır bulundu.