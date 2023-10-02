Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te misafirliğe gittikleri mezrada mahsur kalanları AFAD ekibi kurtardı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde misafirliğe gittikleri mezrada sağanak nedeniyle derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te misafirliğe gittikleri mezrada mahsur kalanları AFAD ekibi kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde misafirliğe gittikleri mezrada sağanak nedeniyle derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekibi kurtardı.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, dün etkili olan sağanak nedeniyle Çıtak köyüne bağlı İstasyon mezrasındaki derede su seviyesi yükseldi.

        Bazı vatandaşların mezrada mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, misafirliğe gittikleri mezrada mahsur kalan Ahmet, Mehmet, Fatih ve Perihan Elçi'nin, halat yardımıyla derenin karşısına geçmesini sağladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Bitlis'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Bitlis'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
        Bitlis'te öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
        Hizan Kaymakamı Özçelik Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derne...
        Hizan Kaymakamı Özçelik Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derne...