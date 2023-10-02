Bitlis'te misafirliğe gittikleri mezrada mahsur kalanları AFAD ekibi kurtardı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde misafirliğe gittikleri mezrada sağanak nedeniyle derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekibi kurtardı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde misafirliğe gittikleri mezrada sağanak nedeniyle derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekibi kurtardı.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, dün etkili olan sağanak nedeniyle Çıtak köyüne bağlı İstasyon mezrasındaki derede su seviyesi yükseldi.
Bazı vatandaşların mezrada mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, misafirliğe gittikleri mezrada mahsur kalan Ahmet, Mehmet, Fatih ve Perihan Elçi'nin, halat yardımıyla derenin karşısına geçmesini sağladı.