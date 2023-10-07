Mutki'de "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" konferansı Bitlis'in Mutki ilçesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" dolayısıyla konferans düzenlendi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" dolayısıyla konferans düzenlendi.

Mutki Toplum Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Mutki İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Seda Yılmazer, kanserin toplumda çok sık görülen bir hastalık olduğunu ve her 8 kadından birine meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, ekim ayını meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlemesinden dolayı Mutki'deki kadınlarla bir araya geldiklerini söyleyen Yılmazer, şunları kaydetti:

"Bugün burada meme kanserinin erken tanısına ve tedavisine dikkati çekmek için toplandık. Bu yüzden erken tanının öneminin ne kadar kıymetli olduğuna, kendi kendine meme muayenesinin ve mamografinin önemine dikkat çekmek istedik. İsteyen kadınlarımıza, klinik meme muayenesi gerçekleştireceğiz. Daha sonra meme kanseri farkındalık ayı kapsamında balon uçurma etkinliğimiz olacak. Pembe balonlarımızı gökyüzüne salacağız."

Konferansa sağlık çalışanları ve kadınlar katıldı.