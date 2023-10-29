Ahlat ve Hizan'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:40 facebook

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