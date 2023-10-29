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        Ahlat ve Hizan'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:40
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        Ahlat ve Hizan'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
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        Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

        Ahlat ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Batuhan Bingöl'ün makamında tebrikleri kabul etti.

        Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam edilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Ergezen Ortaokulu Mehter Takımı, marşlar çaldı.

        Şiirlerin okunduğu, şarkıların seslendirildiği ve öğrenciler tarafından gösterilerin sunulduğu törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Törene, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Caner Güçlü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Hizan'da ise Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, yaptı.

        Sineviyon gösterimi ve öğrencilerin gösteriler sunduğu törende çalınan 100. Yıl Marşı'na, Kaymakam Özçelik ve kurum amirleri bayraklarla eşlik ettik.

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