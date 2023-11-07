Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Devletten aldığı fidan desteğiyle kurduğu elma bahçesinden 180 ton verim aldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçi Harun Örken, devletten aldığı fidan desteğiyle köyünde oluşturduğu meyve bahçesinden bu yıl 180 ton elma hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devletten aldığı fidan desteğiyle kurduğu elma bahçesinden 180 ton verim aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçi Harun Örken, devletten aldığı fidan desteğiyle köyünde oluşturduğu meyve bahçesinden bu yıl 180 ton elma hasadı yaptı.

        Ahlat Kaymakamlığının hazırladığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da (DAKA) desteklediği "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" kapsamında ilçede elma bahçeleri kuruldu.

        Kınalıkoç köyünde yaşayan Örken de desteklerden yararlanarak 60 dönümlük tarım arazisini 5 yıl önce elma bahçesine dönüştürdü.

        Fidanları özenle büyüten ve ikinci yıldan itibaren ürün almaya başlayan Örken bu yıl bahçesinden 180 ton elma elde etti.

        Bahçede incelemede bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ilçede 2 bin 500 dekar alanda elma üretildiğini söyledi.

        Toprağının verimli ve ikliminin müsait olmasından dolayı Ahlat'ta tarımsal faaliyetlerin öne çıktığını anlatan Keskin şöyle konuştu:

        "Son 3 yıldır DAP ve DAKA'nın verdiği yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteklerle elma üretimi arttı. Kalite, renk ve tat bakımından piyasanın aradığı özellikte elma çeşidini ürettik. Son 2 yılda kurulan bahçelerle gelecek birkaç yıl içinde 'scarlet spur' elma çeşidimizden yıllık 3 ile 4 bin ton civarında ürün bekliyoruz."

        Örken ise 60 dönüm alanda 7 bin 500 ağaçtan müteşekkil bahçede yetiştirdiği elmalara yoğun talebin olduğunu belirtti.

        Her yıl elma veriminin arttığını ifade eden Örken, "Elmamıza her yerden talep var. Son 3 yıldır Ağrı'da bir komisyoncuya satıyoruz. Bu yıl 180 ton ürün satışımız oldu. Hasattan memnunuz. Elmalarımızın kalitesi çok iyi. Devletimizin verdiği destekle diktiğimiz fidanlarla bu sektöre girdik. Elma diğer tarımsal ürünler arasında masrafı çok olmayan bir ürün." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Uyarılara aldırmadan ayıları elle besleyip, selfi çekiyorlar
        Uyarılara aldırmadan ayıları elle besleyip, selfi çekiyorlar
        Bitlis'te aşılı menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık hasadı yapıldı
        Bitlis'te aşılı menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık hasadı yapıldı
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te İsrail menşeli ürünlere boykot kararı
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te İsrail menşeli ürünlere boykot kararı
        Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; 5 tutuklama
        Öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; 5 tutuklama
        Bitlis'te bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuk...
        Bitlis'te bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuk...