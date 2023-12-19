Bitlis'te devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

Bitlis-Baykan kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Ercan Kınay'ın kullandığı 56 AAK 637 plakalı tır, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliklitaş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kınay, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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