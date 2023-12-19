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        Bitlis'te devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

        Bitlis-Baykan kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:25
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        Bitlis'te devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
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        Bitlis-Baykan kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

        AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Ercan Kınay'ın kullandığı 56 AAK 637 plakalı tır, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliklitaş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kınay, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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