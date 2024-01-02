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        Bitlis'te 17 yaşındaki öğrenci iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim alan 17 yaşındaki Mehmet Nafi Keskin, iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:23
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        Bitlis'te 17 yaşındaki öğrenci iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim alan 17 yaşındaki Mehmet Nafi Keskin, iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

        Mardin'den gelerek Ahlat Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başlayan ve aynı zamanda açıktan lise eğitimini sürdüren Keskin, iki ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

        Keskin, gazetecilere, hafızlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi

        Hafızlığın yanı sıra lise eğitimini de sürdürdüğünü belirten Keskin, şöyle konuştu:

        "Önceden Arapça okumuştum. Daha sonra hafız olmaya karar verdim. Ahlat Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'na gelerek hafızlığa başladım. Aslında iki ayda bitirme gibi bir hedefim yoktu ama hocamın bana verdiği özgüvenle hafızlığımı iki ayda bitirdim. Bundan dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu süreçte bana destek veren hocam Adem Vermez'e, Arapça okuduğum hocalarıma teşekkür ediyorum. Açıktan lise okuyorum. 12. sınıftayım. Amacım Mısır'a gidip El Ezher Üniversitesinde okumak."

        Kurs öğreticilerinden Adem Vermez ise Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda 7 yılda yaklaşık 150 hafız yetiştirdiklerini belirtti.

        Vermez, "Birçok kişi hafızlığı 4 ayda tamamladı. Keskin ise iki ay gibi kısa sürede hafızlığı bitirdi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Zorlu bir süreç geçirdik. Hepimiz gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, planlar yaptık ve sistemi oluşturduk. Hafızımızın da büyük gayretiyle eğitimini 61 günde tamamladık. Keskin, 61 günde hıfzını tamamlayarak hafızlar kervanına katıldı." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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